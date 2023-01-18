مديرة صندوق النقد: السعودية نقطة مضيئة للاقتصادين العالمي والإقليمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن المملكة العربية السعودية لها دور هام في ضمان أمن الطاقة.

وأضافت جورجيفا خلال جلسة عن تحولات الاقتصاد السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، "عندما زرت السعودية اندهشت من مستوى التقدم الذي حققته المملكة في تطبيق رؤية 2030، وقد أصبحت نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة، وهذا يحدث في أوقات عصيبة للاقتصاد العالمي".

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"سنستمر بمواجهة الغموض بسبب الحرب، كما أننا لا نعرف مستويات النمو في الصين، وبسبب استمرار المعركة ضد التضخم الذي بدأ يمضي في الاتجاه الصحيح".

ولفتت جورجيفا إلى 3 أمور هامة عن الاقتصاد السعودي، هي أهمية السياسات المالية التي تطبقها السعودية، وقالت "فخورة جدا بمشاركة النساء في القوى العاملة التي تخطت المستهدف عند 37% بدلا من المستهدف عند 30%".

أما الأمر الثالث فهو أن المملكة تستفيد ثرواتها للعب دور هام في أمن الطاقة وأمن الغذاء ومعالجة التحدي الخطير المتعلق بالديون.

وقالت إن معدلات النمو الاقتصادي للسعودية مهمة للاقتصاد العالمي ككل.

وأبدت مديرة صندوق النقد إعجابها بما يحدث في السعودية، وقالت "معجبون للغاية بطريقة تنفيذ برامج رؤية 2030 في السعودية".

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي قالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2023.

ولفتت جورجيفا إلى أن مستويات الفقر عادت للارتفاع ومن شأنها تهديد الأمن العالمي.

وأكدت مديرة صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي سيخسر 7 تريليونات دولار إذا تصاعدت الحمائية.