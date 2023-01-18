وزير الاقتصاد السعودي: المملكة تستفيد من قطاعات غير تقليدية لتوفير الوظائف

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الأربعاء، إن المملكة ستواصل الاستفادة من القطاعات غير التقليدية مثل الترفيه والرياضات الإلكترونية لتوفير فرص عمل وتحسين الحياة وجذب المواهب.

أطلقت السعودية "رؤية 2030" في عام 2016، وهي نهج اقتصادي لخفض الاعتماد على النفط وتأسيس قطاعات جديدة مع الاستثمار في القطاعات القائمة بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات.

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قال الوزير لوكالة رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "في الماضي، كان يُنظر إلى هذه الأشياء على أنها نتائج ثانوية للتحول الاقتصادي تبعث على الأمل. أما اليوم، فيُنظر إليها على أنها مكونات رئيسية من أجل تحول اقتصادي أمثل".

وأوضح الإبراهيم أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وصلت إلى 37%، متجاوزة هدف الحكومة بالوصول إلى 30% بحلول عام 2030.

وأضاف أن معدل البطالة بين الرجال السعوديين وصل إلى 4.8%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقال الإبراهيم: "وصلنا إلى 2.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص هذا العام وهو رقم قياسي مرتفع".

وأضاف: "للمضي قدما، نتوقع أن يكون للقطاعات الجديدة التي لم تكن موجودة في الماضي -الرياضة والترفيه والثقافة والسياحة- دور كبير، والحكومة تهدف إلى توفير وظائف بشكل أسرع من معدل دخول الناس إلى سوق العمل".