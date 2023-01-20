تضخم
التضخم في المغرب يقفز إلى 6.6% خلال 2022.. ضعف ما كان عليه قبل عام
مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات
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قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المملكة ارتفع 6.6% في 2022، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات.
وذكرت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11%، بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9%، وارتفعت أسعار المواصلات 12.2% نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي.
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كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، بنسبة 5.8% في 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1% في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2% في عام 2021.
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