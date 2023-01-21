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عادل الجبير
عادل الجبير
نيوم

الجبير: مشاريع "نيوم" و"ذا لاين" تحولية لم يرَ العالم مثلها

المشاريع ستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني

دبي - العربية.نت
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ السعودي، عادل الجبير، إن مشاريع "نيوم" و"ذا لاين" تحولية لم يرَ العالم مثلها، وستغير بشكل جذري الطريقة التي يرى فيها الناس التخطيط العمراني.

وذكر الجبير أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا: "لا أود إحباط المشككين لكن نيوم حقيقة وذا لاين حقيقة.. إنها مشاريع تحولية لم ير العالم مثلها وستغير بشكل جذري وثوري الطريقة التي يرى فيها الناس المدن والتخطيط العمراني".

وأوضح أنها تفكير خارج الصندوق لم يسبق تجربته من قبل وهي قيد الإنشاء الآن.

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وردا على سؤال إن كان المشروع قابلا للتطبيق من الناحية الاقتصادية، قال الجبير: "بالطبع هو كذلك وإلا لما كنا أخذناه، نحن لا نعرف بأننا ساذجون نحن معروفون بكوننا عقلاء ونفكر للأمد البعيد، وهذا مشروع طويل الأمد وهو مشروع طموح للغاية وتحولي ليس فقط للسعودية بل للحياة الحضرية بشكل عام".

وأوضح أن هذه المشاريع محاولة لإنشاء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة وتتمتع بمستوى عال من جودة المعيشة، حيث لن يكون هناك ازدحام مروري ويمكنك الذهاب لمناطق مختلفة بكفاءة وبدون استخدام السيارات، وسيكون هناك سبل أخرى للمواصلات كما قلت صديقة للبيئة وتعتمد على الطاقة المتجددة.

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