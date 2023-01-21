"الأهلي المصري": شهادات الـ25% جذبت 700 ألف عميل
منهم 35 ألف عميل جديد
قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح، إن شهادة الادخار لأجل سنة مرتفعة العائد بفائدة 25% جذبت 700 ألف عميل في أول 15 يوما من بدء طرحها بالبنك منهم 35 ألف عميل جديد.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات صحافية، أن قيمة المدخرات التي جذبتها الشهادة قفزت إلى 225 مليار جنيه من يوم 4 يناير وحتى 18 يناير الحالي.
وأضاف أبو الفتوح أن نصف قيمة الشهادات الجديدة جاء من كسر شهادات لعملاء قائمين في البنك والنصف الآخر من تحرك ودائع من بنوك أخرى، وتنازلات عن الدولار للاستثمار في الشهادة بالجنيه، وكذلك ودائع من البنك الأهلي.
والأسبوع الماضي، أعلن بنكا مصر والأهلي أن شهادات الادخار المصدرة بفائدة 25% قد حققت الهدف المنشود منها، وأنه سيتم وقف العمل بها خلال أيام وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي.
وكان البنكان قد أصدرا في 4 يناير الحالي، شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية المدة أو بعائد 22.5 % يصرف شهريا.
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