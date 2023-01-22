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شركة جهينة
شركة جهينة للصناعات الغذائية
اقتصاد مصر

مصر.. الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف

بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما

دبي - العربية.نت
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أعلنت أسرة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت إطلاق سراحه ونجله بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

وقالت مريم صفوان ثابت، ابنة رجل الأعمال مؤسس شركة جهينة للصناعات الغذائية في صفحتها على فيسبوك، السبت، إنه تم إطلاق سراح والدها وشقيقها.

ألقت السلطات المصرية القبض على صفوان ثابث (76 عاما) نهايات عام 2020، وبعدها بشهرين تم حبس ابنه سيف.

كانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة أصدرت قرارا في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وجهينة للصناعات الغذائية، هي أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، وتأسست في 1983، وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأميركا وأوروبا.

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