العراق يطرح مناقصة محدودة لشراء كمية اسمية من القمح

قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في العراق، طرح مناقصة على عدد محدود من شركات تجارة الحبوب لشراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن من قمح الطحين.

ولم يتحدد بعد الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

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وذكر متعامل: "من المتوقع أن تبدأ المفاوضات (حول موعد تقديم العطاءات) في 25 يناير".

وأفاد المتعاملون يوم الثلاثاء، بأن القمح يمكن توريده فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

يشار إلى أن كميات الحبوب في عطاءات العراق اسمية وغالبا ما تشتري البلاد أكثر مما هو مطلوب في العطاء.