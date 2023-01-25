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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (فرانس برس)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (فرانس برس)
عملات

لافروف: قمة بريكس المقبلة ستناقش إنشاء عملة موحدة لدول المجموعة

تتضمن المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن القمة المقبلة لمجموعة دول بريكس التي ستعقد في نهاية أغسطس، ستناقش إنشاء عملة موحدة لدول المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وقال لافروف للصحافيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأنغولي جواو لورنسو في لواندا، اليوم الأربعاء، "هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه المبادرات، والتي ظهرت قبل أيام فقط، بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضاف لافروف :"سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس التي ستعقد في جمهورية جنوب إفريقيا في نهاية أغسطس، حيث تمت دعوة مجموعة من الدول الإفريقية، بما في ذلك الرئيس لورنسو رئيس أنغولا"، وفق وكالة "تاس".

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جدير بالذكر أن سيرغي لافروف، قال إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت.

وأضاف لافروف "سنقوم بكل ما يلزم للوصول إلى الاستقلالية الكاملة لبلدنا، وروسيا ستتخلص من النظام المالي الغربي لكن نحتاج إلى وقت".

وأكد لافروف أن واشنطن تريد استخدام الدولار دون غيره لجذب الأسواق لصالحها.

"البيت الأبيض يضغط من أجل تطويق روسيا واستهداف اقتصادنا، والغرب فقد مصداقيته كشريك، وسنستعيد الأصول الروسية"، بحسب لافروف.

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