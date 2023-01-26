اقتصاد العراق
العراق يشتري 150 ألف طن من القمح الأسترالي
في مناقصة عالمية
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قالت وزارة التجارة العراقية في بيان، الأربعاء، إن العراق اشترى 150 ألف طن من القمح الأسترالي.
وأفادت تقديرات أولية لمتعاملين أوروبيين بأنهم يعتقدون أن الشركة العامة لتجارة الحبوب، الجهة الحكومية المعنية بشراء الحبوب في العراق، اشترت نحو 150 ألف طن من القمح المتوقع أن يكون أسترالي المنشأ في مناقصة عالمية يوم الأربعاء، حسبما نقلت "رويترز".
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وكان متعاملون، قالوا الثلاثاء، إن مشتري الحبوب الحكومي في العراق، طرح مناقصة على عدد محدود من شركات تجارة الحبوب لشراء كمية اسمية قدرها 50 ألف طن من قمح الطحين، مشيرين إلى أن القمح يمكن توريده فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
يشار إلى أن كميات الحبوب في عطاءات العراق اسمية وغالبا ما تشتري البلاد أكثر مما هو مطلوب في العطاء.
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