الاقتصاد الإسباني ينمو 5.5% في عام 2022

تمكن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي العام الماضي، ما جعل البلاد في وضع أفضل مما كان متوقعًا قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية.

بلغت نسبة النمو الإسباني 5.5% عام 2022، وفق تقدير أولى نشره الجمعة المعهد الوطني للإحصاءات، خصوصًا بسبب انتعاش السياحة، وهو قطاع استراتيجي بالنسبة لمدريد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي استمرت عامين.

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وتضع هذه النسبة وهي أعلى من توقعات الحكومة (4.4%) والمصرف المركزي الإسباني (4.6%)، إسبانيا في صدارة الدول الأكثر ديناميكيةً في الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط النمو 3.3%، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بابلو في مدريد رافاييل بامبيون، إن إسبانيا تبلي بلاء حسنًا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة مع "اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى".

وفي مؤشر على الوضع الاقتصادي الجيّد، سجّلت البطالة تراجعًا طفيفًا وبلغت 12.87% العام الماضي.

وقبل عام، بدا الوضع سيئًا جدًا بالنسبة لرابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو وهي الأكثر تضرّرًا من الأزمة الصحية، مع تسجيل ناتجها الإجمالي الداخلي تراجعًا تاريخيًا بنسبة 10,8% عام 2020.

وكانت إسبانيا أول الدول تأثّرًا بالتضخم، بسبب افتقارها إلى الربط الكهربائي بسائر دول أوروبا، ما منع المنافسة من لعب دورها في التأثير على أسعار الطاقة. وفي يوليو، بلغت نسبة التضخم ذروتها عند 10.8%.

لكن مدريد نجحت في كبح ارتفاع الأسعار، وفي ديسمبر، تباطأ التضخم وبلغ 5.7%، وهو أدنى معدّل في منطقة اليورو.