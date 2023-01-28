هيئة السلع التموينية بمصر تطلب زيوتا نباتية للوصول بين فبراير ومارس

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم السبت إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية على أن تصل في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى الثالث من مارس/ آذار.

وأضافت الهيئة أنه يجب على المتعاملين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما أو عند الإطلاع.

مادة اعلانية

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير/ كانون الثاني.