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اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية بمصر تطلب زيوتا نباتية للوصول بين فبراير ومارس

الموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم السبت إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية على أن تصل في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى الثالث من مارس/ آذار.

وأضافت الهيئة أنه يجب على المتعاملين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما أو عند الإطلاع.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير/ كانون الثاني.

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