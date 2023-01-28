اقتصاد مصر
هيئة السلع التموينية بمصر تطلب زيوتا نباتية للوصول بين فبراير ومارس
الموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم السبت إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية على أن تصل في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى الثالث من مارس/ آذار.
وأضافت الهيئة أنه يجب على المتعاملين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما أو عند الإطلاع.
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والموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير/ كانون الثاني.
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