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انتخابات مجلس الغرف التجاري في السعودية
انتخابات مجلس الغرف التجاري في السعودية
السعودية

انتخاب "حسن الحويزي" رئيساً لاتحاد الغرف السعودية

للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026م

دبي - العربية.نت
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أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن انتخاب حسن بن معجب الحويزي رئيساً للاتحاد للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026م.

كما تم انتخاب كل من بدر بن سليمان الرزيزاء نائبا أول، وفايز بن ذعار الحربي نائبا ثانيا للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للاتحاد 2023-2026م.

وبلغت عدد دورات مجلس إدارة الاتحاد منذ تأسيسه عام 1980 (14) دورة، تولى الرئاسة فيها (17) اسما، يمثلون أبرز الأسماء في قطاع المال والأعمال بالمملكة.

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ولعب الاتحاد خلال مراحله المختلفة أدوارا مهمة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين حول العالم، فضلاً عن مساهمته في خدمة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الملحة من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية.

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