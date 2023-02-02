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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد الأردن

الأردن يطرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح

الشحن في الفترات بين 1 و15 مايو وبين 16 إلى 31 مايو وبين 1 و15 يونيو وبين 16 إلى 30 يونيو

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن مشتري الحبوب في الأردن طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ اختيارية.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو السابع من فبراير/شباط.

وتطلب المناقصة الجديدة الشحن في سلسلة من الشحنات الممكنة ‎بواقع 50 ألفا إلى 60 ألف طن ‏للشحنة الواحدة.

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والشحنات الممكنة ستكون في الفترات بين 1 و15 مايو/أيار وبين 16 إلى 31 مايو وبين الأول إلى 15 يونيو/حزيران وبين 16 إلى 30 يونيو.

وكان متعاملون يتوقعون طرح مناقصة جديدة بعد أن اشترى الأردن 60 ألف طن من القمح في مناقصة سابقة أعلنها لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن يوم الثلاثاء.

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