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اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية في مصر تلغي ممارسة لتوريد الذرة

متعاملون أكدوا أن الأسعار المعروضة كانت مرتفعة للغاية

هامبورغ - رويترز  
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها ألغت ممارسة أُغلقت يوم الأربعاء لشراء الذرة دون إجراء أي عملية شراء.

وذكر متعاملون أن الأسعار المعروضة كانت مرتفعة للغاية، على الرغم من أن العروض كانت أقل من ممارسة شراء الذرة السابقة التي أعلنت عنها الهيئة في يناير.

وكانت الهيئة تسابق الزمن للحصول على الذرة الصفراء في الفترة من 20 فبراير حتى 10 مارس.

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وجرى عرض الذرة الأميركية المنشأ بأقل سعر في الممارسة في وقت سابق الأربعاء عند 300 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة أو 332.35 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وأعلنت الهيئة في 19 يناير، شراء 50 ألف طن من الذرة الرومانية بسعر 339 دولارا للطن شاملا سعر التكلفة والتأمين والشحن.

وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قال إن الذرة سُتباع للقطاع الخاص عبر بورصة السلع الجديدة في مصر في محاولة لمواجهة نقص الأعلاف والتضخم في البلاد.

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