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صورة تعبيرية عن الاقتصاد السعودي
اقتصاد السعودية

مؤشر: ثقة الشركات السعودية ترتفع لأعلى معدلاتها في عامين

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 58.2 نقطة في يناير

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات “PMI” الصادر عن بنك الرياض، اليوم الأحد، ارتفاع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى أعلى معدلاتها في عامين خلال شهر يناير 2023.

وبحسب الدراسة، فإن الشركات قدمت توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة والسعة الإنتاجية العالية وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة وتسارع نمو الإنتاج والاعمال الجديدة خلال الشهر.

فيما تباطأ معدل خلق فرص عمل من أعلى مستوى له في 5 سنوات والذي سجله في شهر ديسمبر مع استمرار الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة.

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وازداد نشاط الشراء بشكل حاد وأظهرت سلاسل التوريد مزيداً من علامات التحسن في حين تراجعت الضغوط التضخمية على كل من التكاليف وأسعار المبيعات منذ شهر ديسمبر.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر الماضي إلى 58.2 نقطة في يناير 2023، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة والذي يفصل النمو عن الانكماش، وكانت القراءة هي ثاني أعلى مستوى مُسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، وشهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعاً في معدلات النمو منذ فترة الدراسة السابقة، وأدى الارتفاع البطيء في التوظيف والانخفاض الأكبر في مواعيد التسليم إلى عدم نمو المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر.

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