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صوامع الذرة في أوكرانيا (شترستوك)
صوامع الذرة في أوكرانيا
اقتصاد مصر

مصر تشتري 60 ألف طن من الذرة الصفراء الأوكرانية

من خلال العروض المباشرة

القاهرة – رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر، في بيان يوم السبت إنها اشترت 60 ألف طن من الذرة الصفراء.

وأضاف البيان أن الشحنة ستصل خلال النصف الثاني من فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار.

وقال تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 60 ألف طن من الذرة الأوكرانية من خلال العروض المباشرة. وأضافوا أن الشحنتين البالغ وزنهما 30 ألف طن بيعتا بسعر 308 دولارات للطن لكل منهما للتسليم على ظهر السفينة بتكلفة شحن 15 دولارا للطن.

ويأتي الشراء بعد أن ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة للذرة في الأسبوع الماضي.

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