"سار" توقع عقداً لنقل الحجر الجيري لمدة 10 أعوام

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن توقيعها عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في تصنيع الجير ومشتقاته في المملكة لنقل خام الحجر الجيري والبحص عبر شبكة الخطوط الحديدية، وذلك من محافظة الخرج إلى محافظة بقيق بمعدل سنوي يبلغ حتى 850 ألف طن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التعاقد مع الشركات يعكس بصورة واضحة مدى التزام "سار" الاستراتيجي تجاه دعم المنتج الوطني، وتكريس ريادته إقليمياً ودولياً من خلال توفير حلول وخيارات نقل نوعية تحتاجها مثل هذه الصناعات المتقدمة في المملكة.

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وأكد المالك حرص "سار" على دعم الصناعة الوطنية من منطلق دورها في دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعلنها سمو ولي العهد العام الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالك: "من منطلق التزامنا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فإننا نعمل في "سار" على دعم التكامل مع القطاع الصناعي من خلال تعزيز سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق الربط الأمثل والوصول الأسرع لمنتجاتنا الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي".

وأضاف أن هذا الدور سيسهم في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي.