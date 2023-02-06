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اقتصاد الإمارات

التجارة الخارجية للإمارات تقفز 17% إلى 2.2 تريليون درهم في 2022

التجارة الدولية للإمارات بلغت 1.64 تريليون درهم في أول 9 أشهر من 2022

القاهرة - رويترز
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قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تويتر، إن التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغت أكثر من 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في 2022 محققة نموا بلغ 17% على أساس سنوي.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قال، إن حجم التجارة الدولية لدولة الإمارات نما 19% في أول تسعة أشهر من العام 2022.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) مع نهاية 2022، مقارنة مع 1.9 تريليون درهم في 2021.

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من جهته، قال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نما 18.9% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2022، محققاً 1.637 تريليون درهم.

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