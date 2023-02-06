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ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
ميناء لصادرات الحبوب الأوكرانية
اقتصاد

صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 29.4% منذ بداية موسم 2022-2023

هبطت الصادرات إلى 27.7 مليون طن

كييف - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين أن أوكرانيا صدرت حوالي 27.7 مليون طن من الحبوب خلال موسم 2022-2023 حتى الآن انخفاضا من 39.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.

وشملت الصادرات نحو 9.9 مليون طن من القمح و15.9 مليون طن من الذرة ونحو 1.8 مليون طن من الشعير.

وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب بلغت 714 ألف طن حتى السادس من فبراير/شباط مقارنة مع 740 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وبعد حصار دام قرابة ستة أشهر بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، رُفع الحصار عن ثلاثة موان أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو/تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

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