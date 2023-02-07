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ميناء صادرات في أميركا
ميناء صادرات في أميركا
اقتصاد أميركا

67.4 مليار دولار عجز الميزان التجاري الأميركي في ديسمبر

العجز التجاري يرتفع إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022

واشنطن - رويترز
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اتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول ليمحو جزءا من التراجع الحاد الذي شهده الشهر السابق، إذ زادت الواردات وانخفضت الصادرات بصورة أكبر.

وذكرت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، أن العجز التجاري زاد 10.5% إلى 67.4 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات نوفمبر/تشرين الثاني لتظهر أن العجز 61.0 مليار دولار بدلا من 61.5 مليار دولار كما تم الإعلان سابقا. وارتفع العجز التجاري إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل 845.0 مليار دولار في 2021.

وصعدت الواردات 1.3% إلى 317.6 مليار دولار. وانخفضت الصادرات 0.9% إلى 250.2 مليار دولار.

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وكان تراجع العجز التجاري من العوامل التي ساهمت في جعل الاقتصاد يسجل وتيرة نمو 2.9% في الربع الرابع على أساس سنوي.

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