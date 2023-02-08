متعاملون: الجزائر تواصل المحادثات في مناقصة قمح الطحين

قال متعاملون أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، يواصل المفاوضات في مناقصة لشراء قمح الطحين اليوم الأربعاء من دون الإفادة بوجود أي عملية شراء جديدة بعد مشتريات أولية يُعتقد أنها أُجريت أمس الثلاثاء.

وذكر المتعاملون أن الديوان سيعرض الشراء بسعر نحو 330 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن اليوم الأربعاء بما يزيد عن مشتريات وردت عنها أنباء أمس الثلاثاء بنحو 329 دولارا سعرا للطن شاملا تكلفة الشحن.

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ولم تتضح بعد الكمية المشتراة أمس الثلاثاء لكن قيل إنها محدودة نسبيا. وقال المتعاملون إن شركات التجارة لا ترغب في بيع كميات كبيرة بسعر 329 دولارا للطن، وفق رويترز.

وتطلب المناقصة شحن القمح خلال فترتين من مناطق التوريد الرئيسية بما في ذلك أوروبا: الأول و15 من أبريل/نيسان والثانية بين 16 و30 من الشهر نفسه. وإذا كان المصدر من أميركا الجنوبية أو أستراليا فسيكون الشحن قبلها بشهر.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا. ولا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات التجار.