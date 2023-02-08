مصر تجري محادثات لاستيراد مليون طن قمح من هذه الدولة

قالت وزارة التموين المصرية، اليوم الأربعاء، إن مصر تجري محادثات لاستيراد حوالي مليون طن من القمح وكمية غير محددة من الذرة من صربيا في إطار جهودها لتنويع مصادر إمداداتها من الحبوب.

وأفاد بيان بأن وزير التموين علي المصيلحي تحدث إلى مسؤولين من صربيا أيضا للحصول على قمح وذرة من رومانيا وبلغاريا عبر مطار كونستانتا في رومانيا.

مادة اعلانية

وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح، ومصر واحدة من أكبر المستوردين في العالم.

وتجري الحكومة محادثات مع دول، من بينها الأرجنتين والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن تلك الواردة من البحر الأسود.

وشملت جهود الحكومة اتفاقية لشراء القمح من الهند.

ورغم هذه المساعي، فقد اعتمدت مصر بشكل أكبر على القمح الروسي العام الماضي إذ اشترت 57% من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا ارتفاعا من 50% في عام 2021.

وتمكن القطاع الخاص من تنويع بعض مشترياته ووصلت شحنات نادرة من الولايات المتحدة والبرازيل للمواني المصرية.

كما أجرى مسؤولون مصريون محادثات مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تمويل صومعة كبيرة في ميناء دمياط بطاقة تخزينية 200 ألف طن إلى جانب خمس صوامع أصغر في محافظات أخرى.