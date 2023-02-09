ارتفاع صادرات روسيا الزراعية إلى الصين بنسبة 44% في 2022

أعلنت الوكالة الفيدرالية "أغرو إكسبورت"، التابعة لوزارة الزراعة الروسية أن حجم صادرات المنتجات الزراعية إلى الصين زاد بنسبة 44% في عام 2022، لتصبح الصين أكبر مستورد للمنتجات الزراعية الروسية.

وبحسب البيان :"وفقا لنتائج عام 2022، زادت روسيا صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الصين بنسبة 44% من حيث العائد الربحي، في حين زاد حجم الصادرات بنسبة 36%".

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وأوضح البيان، أن الصين تعد المستورد الرئيسي لزيت بذور اللفت الروسي ولحوم الدواجن ولحم البقر وفول الصويا والشوفان وبذور الكتان، كما احتلت المرتبة الأولى في قائمة مستوردي العسل وزيت بذر الكتان الروسي، كما صدرت روسيا 139 ألف طن من لحوم الدواجن إلى الصين العام الماضي، بزيادة قدرها 11%، في حين ارتفعت الإيرادات بمعدل 53% مقارنة بعام 2021، وفق وكالة تاس.

كما أشار بيان الوكالة إلى ارتفاع صادرات الأسماك والمأكولات البحرية الروسية إلى الصين بشكل كبير، ليتجاوز الحجم الإجمالي 500 ألف طن في عام 2022، في حين زادت الإيرادات بنسبة 68%، وزادت صادرات المحار إلى الصين بنسبة 30% مقارنة بعام 2021.

ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، زادت الصادرات الروسية من زيت بذور اللفت إلى الصين بـ 2.4 مرة خلال عام 2022، وبذلك يتم تصدير ما يقرب من 70% من منتجات زيت بذور اللفت الروسية إلى دولة شرق آسيا.