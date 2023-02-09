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لقاء بايدن وشي جين بينغ في بالي (رويترز)
لقاء سابق بين بايدن وشي جين بينغ في بالي (رويترز)
أميركا و الصين

جو بايدن: رئيس الصين شي جين بينغ يواجه "مشاكل هائلة"

واشنطن - فرانس برس
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن نظيره الصيني شي جين بينغ يواجه "مشاكل هائلة" خصوصاً على المستوى الاقتصادي.

وفي مقابلة مع قناة "بي بي اس" قال بايدن "جدوا لي زعيمًا عالميًا واحدًا على استعداد لتبادل منصبه مع شي جين بينغ.. لا أجد أحداً".

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ورأى أن "لدى هذا الرجل مشاكل ضخمة"، خصوصاً على صعيد "الاقتصاد الذي لا يعمل بشكل جيد"، مشيرًا إلى أن الزعيم الصيني "كان يتمتّع بإمكانات كثيرة".

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وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا كان متحفظاً نسبيًا، قال جو بايدن إنه على عكس ما "افترضه الجميع" في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تكن بكين ملتزمة "بالكامل" بدعم موسكو.

واعتبر أن تحفظ شي جين بينغ يعود إلى رغبته في عدم التعرّض لمصير روسيا نفسه، التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية قاسية.

وقال بايدن الأربعاء "اتصلت به هذا الصيف لأقول له "هذا ليس تهديدًا، مجرد ملاحظة: انظر إلى ما حدث لروسيا".

والتقى بايدن، شي جين بينغ شخصيًا لأول مرة خلال فترة رئاسته، في نوفمبر/تشرين الثاني، في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا. وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر الفيديو خمس مرات.

وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زيارة إلى بكين كانت مقررة الأسبوع الماضي بعدما دخل منطاد صيني المجال الجوي الأميركي، وأسقطه الجيش الأميركي.

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