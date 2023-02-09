دولة خليجية تعتزم إعادة النظر في آليات عمل صندوقها للتنمية بالخارج

قال وزير خارجية الكويت اليوم الخميس، إن هناك تطورات على المستوى الدولي تتطلب أن تعيد الدولة الخليجية الغنية النظر في آليات عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في تصريح صحفي إن هذه التعديلات ستكون باتجاه تسخير عمل الصندوق "للمحافظة على مصالحنا الوطنية ومصالح دولتنا في الخارج".

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كانت مجموعة التنسيق العربية (AGC) قالت، إن أعضاء المجموعة تعهدوا بتوفير تمويل لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول العام 2030 لمواجهة أزمة المناخ العالمية.

ويعد AGC تحالفاً استراتيجياً يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية، ويضم مختلف صناديق التنمية الإقليمية.

تشمل تلك الصناديق، صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب صندوق أوبك للتنمية الدولية.