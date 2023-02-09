زلزال تركيا
"فيتش": خسائر زلزال تركيا وسوريا الاقتصادية قد تتجاوز 4 مليارات دولار
تضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة
وضع القراءة
100% حجم الخط
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".
واعتبرت فيتش أنّ المبالغ المؤمنة "أقل بكثير"، وتصل "ربما إلى نحو مليار دولار"، "بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة".
مادة اعلانية
وتأكد مقتل ما يزيد على 10 آلاف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.
وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.
اقرأ أيضاً
-
زلزال تركيا يتخطى حدودها.. خبراء يتوقعون تغير حياة الملايين إلى الأبد!توقيت الزلزال أعطى بعدا جديدا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا قصص اقتصادية
-
بورصة دبي للذهب والسلع تعلن رصد حادثة إلكترونية دون تأثير على العملياتأكدت أن الحادثة أتاحت وصولا غير مصرح به لطرف ثالث إلى بعض الملفات أسواق المال
-
"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر فبرايرلعدد 11.2 مليون مستفيد وتابع اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية