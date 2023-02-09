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آثار الزلزال في سوريا- الدفاع المدني السوري
جانب من آثار الزلزال في سوريا
زلزال تركيا

"فيتش": خسائر زلزال تركيا وسوريا الاقتصادية قد تتجاوز 4 مليارات دولار

تضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة

باريس – فرانس برس
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توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

واعتبرت فيتش أنّ المبالغ المؤمنة "أقل بكثير"، وتصل "ربما إلى نحو مليار دولار"، "بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة".

وتأكد مقتل ما يزيد على 10 آلاف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.

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