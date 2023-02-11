واردات مصر تتجاهل أزمة الدولار وتصعد لـ86.6 مليار دولار

على الرغم من أزمة شح الدولار وأزمات سوق الصرف التي بدأت في مصر خلال الربع الأول من العام الماضي، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى نمو إجمالي قيمة الواردات المصرية بنسبة 7.3% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.

ووفق النشرة الدورية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال أول 11 شهر من العام الماضي إلى نحو 86.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 80.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 5.9 مليار دولار.

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على صعيد الصادرات، ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة في مصر، فقد قفزت صادرات مصر السلعية خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بنسبة 11%، لتبلغ قيمتها نحو 32.575 مليار دولار، مقابل نحو 29.405 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3.17 مليار دولار.

فيما يتعلق بالواردات، استحوذت أكبر 10 دول موردة لمصر على نحو 58.8% من إجمالي الواردات المصرية بقيمة 50.9 مليار دولار. وجاءت الصين في صدارة قائمة الدول الموردة لمصر بقيمة 13.2 مليار دولار، تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 7.6 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بقيمة 6.3 مليار دولار.

وحلت الهند في المركز الرابع بقيمة 3.9 مليار دولار، أعقبها روسيا في المركز الخامس بقيمة واردات مصرية بلغت نحو 3.7 مليار دولار. وجاءت ألمانيا في المركز السادس بقيمة واردات بلغت نحو 3.6 مليار دولار.

وبقيمة واردات بلغت نحو 3.4 مليار دولار، جاءت تركيا في المركز السابع بقائمة الدول الأكثر توريدًا لمصر. وحلت البرازيل في المركز الثامن بقيمة واردات مصرية بلغت نحو 3.3 مليار دولار. وحلت الكويت في المركز التاسع بقيمة واردات بلغت نحو 3.2 مليار دولار. وفي المركز العاشر حلت إيطاليا بقيمة 3.1 مليار دولار.

فيما يتعلق أكبر 10 سلع في قائمة الواردات المصرية، فقد جاءت منتجات البترول في الصدارة بقيمة 6.6 مليار دولار، تلاها في المركز الثاني المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 4.8 مليار دولار.

وفي المركز الثالث جاءت اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار دولار، أعقبها في المركز الرابع واردات البترول الخام بقيمة 4.3 مليار دولار، ثم واردات القمح في المركز الخامس بقيمة 3.9 مليار دولار. وفي المركز السادس حلت واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 3.6 مليار دولار.

وحلت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة في المركز السابع بقيمة واردات بلغت نحو 3.4 مليار دولار، تلتها واردات الذرة في المركز الثامن بقيمة 2.7 مليار دولار. وجاءت واردات فول الصويا في المركز التاسع بقيمة 2.6 مليار دولار. وحلت واردات السيارات في المركز العاشر بقيمة 1.7 مليار دولار.