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اقتصاد الأردن

التضخم السنوي في الأردن يرتفع إلى 3.77% بنهاية يناير

مجموعة الوقود والإنارة ساهمت بارتفاع الأسعار في الشهر الماضي بنسبة 31.82%

دبي - العربية.نت
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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن لشهر يناير من العام 2023 بنسبة 3.77%، ليصل إلى النقطة 107.62 مقابل 103.71 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إن ما ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.82%، والإيجارات بنسبة 5.17%، والنقل بنسبة 2.39%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.88%، والثقافة والترفية بنسبة 10.40%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وفي 2 فبراير الحالي، قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذ إن الدينار الأردني مرتبط بالدولار.

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