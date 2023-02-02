اقتصاد الأردن
الأردن يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس
تماشيا مع قرار المركزي الأميركي
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قال التلفزيون الأردني اليوم الخميس إن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس اعتبارا من 5 فبراير/شباط تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إذ أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار.
جاء ذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
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