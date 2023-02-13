تراجع صادرات أوكرانيا من الحبوب 28.7% في 2022-2023
انخفضت الصادرات إلى 29.2 مليون طن
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2022/23، المستمر حتى يونيو حزيران، هبطت بنسبة 28.7% إلى 29.2 مليون طن حتى الآن، وذلك بسبب قلة المحصول والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.
وشملت الصادرات نحو 10.4 مليون طن من القمح، و16.7 مليون طن من الذرة، ونحو 1.9 مليون طن من الشعير. وكانت صادرات الموسم الماضي في الفترة نفسها 40.9 مليون طن.
وقالت الوزارة إن صادرات الحبوب في فبراير/شباط بلغت 2.2 مليون طن حتى 13 فبراير/شباط هبوطا من 2.4 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبعد حصار دام قرابة ستة أشهر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، رُفع الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود في نهاية يوليو/تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
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