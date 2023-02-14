البطالة في فرنسا عند أدنى مستوياتها منذ 15 عاماً

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن البطالة في فرنسا تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 15 عاما تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وهو رقم يجب أن يحظى بترحيب حكومة تواجه احتجاجات ضخمة ضد اقتراحها برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إن معدل البطالة انخفض إلى 7.2% من 7.3% التي كان عليها في الأشهر الثلاثة السابقة، على الرغم من توقع اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل المعدل دون تغيير.

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وقال المعهد في بيان "إنه أدنى معدل منذ الربع الأول من عام 2008، باستثناء انخفاض استثنائي خلال الربع الثاني من عام 2020 في غمرة الإغلاق الأول (المتعلق بكوفيد-19)".

وانخفض معدل البطالة من 9.5% مع تولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه لأول مرة في 2017. وأعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في مايو/أيار الماضي، على الرغم من فشله في الحصول على أغلبية في البرلمان في الانتخابات العامة في يونيو/حزيران.

وأظهر تقرير المعهد أن بطالة وسط الشباب انخفضت إلى 16.9% في الربع الرابع من نسبة منقحة بلغت 17.9% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي الوقت نفسه، ظل معدل التوظيف، أي حصة قوة العمل في سوق العمل، عند 68.3% وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ المعهد رصد البيانات في عام 1975.