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بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ مزيدا من السيولة في النظام المصرفي

عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

بكين – شينخوا
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واصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الاثنين.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 46 مليار يوان (نحو 6.7 مليار دولار) بسعر فائدة 2%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"ريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليهم مرة أخرى في المستقبل.

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