اقتصاد الصين
"المركزي" الصيني يضخ مزيدا من السيولة في النظام المصرفي
عبر عمليات إعادة الشراء العكسية
وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل البنك المركزي الصيني ضخ الأموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة يوم الاثنين.
وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني، إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 46 مليار يوان (نحو 6.7 مليار دولار) بسعر فائدة 2%.
مادة اعلانية
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"ريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليهم مرة أخرى في المستقبل.
اقرأ أيضاً
-
العمل عن بعد يكلف هذه المدينة 12 مليار دولار سنوياً.. كيف هذا؟نصف العمالة لم تعد إلى العمل من المكتب رغم 3 سنوات على أول إصابة بـ "كوفيد" قصص اقتصادية
-
أميركا تبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط حسب تفويض الكونغرسيهبط بالاحتياطي لأدنى مستوى منذ 1983 طاقة
-
بدعم من صندوق سيادي خليجي.. عرض وشيك لـ "مانشستر يونايتد"تقديرات بأن تتخطى قيمة الصفقة 4.8 مليار دولار قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية