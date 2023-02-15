معدل التضخم في السعودية يرتفع عند 3.4% خلال يناير الماضي

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية بنسبة 3.4% في يناير 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها، اليوم الأربعاء، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

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التضخم السنوي في السعودية يسجل 3.3% خلال ديسمبر

وذكرت الهيئة أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7% في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 2.5%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

كان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر ديسمبر 2022 ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2021. وزاد معدل التضخم في السعودية في ديسمبر من مستوى 2.9% المسجل في نوفمبر 2022.

وأرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.5% لعام 2022، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2021، ويعزى هذا التطور في الأسعار إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، والنقل بنسبة 4.1%، والتي تعد أكبر ضغط تصاعدي على التضخم.

من جانبه، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إن هناك عوامل تضخمية مستوردة وأخرى محلية، فيما قد يسجل الربع الأول من 2023 تضخما بين 3% و3.5%.