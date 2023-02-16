إسرائيل تقدم ضمانات قروض لمشاريع أوكرانية بـ200 مليون دولار

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن عن تقديم ضمانات قروض بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع رعاية صحية وبنية تحتية في أوكرانيا.

وقال كوهين إن إسرائيل ستساعد أوكرانيا في تطوير نظام إنذار مبكر ذكي.

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واجتمع كوهين مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في كييف، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي كبير لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل نحو عام، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

ونشر كوليبا صورته وهو يصافح كوهين عبر حسابه على "تويتر" وقال إن أوكرانيا "ممتنة لكل الدعم من إسرائيل والإسرائيليين على مدى العام الفائت".

وأضاف "خلال محادثاتنا (مع كوهين) التفصيلية والصريحة، ركزنا على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدة ومعالجة التحديات الأمنية المشتركة".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق على "تويتر" أن كوهين زار بلدة بوتشا في منطقة كييف والتي تعرضت لدمار شديد منذ بداية الحرب.

ونقلت الخارجية عن كوهين قوله "من المستحيل أن أبقى غير مبال أمام المشاهد القاسية والقصص المرعبة التي سمعتها وتعرضت لها.. إسرائيل تدين أي إضرار متعمد بالأبرياء".

وأضاف حساب إسرائيل بالعربية على "تويتر" أنه من المقرر أن يلتقي كوهين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أنه سيدشن استئناف عمل سفارة بلاده في كييف.

ونقل الحساب عن كوهين قوله "بالعام الماضي وقفت إسرائيل بجانب أوكرانيا وشعبها.. سنرفع علم إسرائيل في سفارة كييف لتستأنف عملها وتعزز العلاقات بين البلدين".