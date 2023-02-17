اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفيدرالي الأميركي مناسبة (فرانس برس)
الفيدرالي الأميركي (فرانس برس)
الفائدة

"غولدمان ساكس": "الفيدرالي" الأميركي سيرفع الفائدة 3 مرات هذا العام

بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

وأظهر تقرير أمس الخميس أن أسعار المنتجين في يناير/كانون الثاني تسارعت بأكبر هامش في سبعة أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي.

بنك أوف أميركا: استعدوا لاحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون!

وتقدر أسواق المال حاليا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3%، بحلول يوليو/تموز، وفقا لوكالة "رويترز".

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قبل أحدث البيانات الأميركية، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال بأن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفضا لسعر الفائدة هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يدعو المصريون إلى مقاطعة اللحوم والدواجن؟ لماذا يدعو المصريون إلى مقاطعة اللحوم والدواجن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط