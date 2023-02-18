مصر تسعى لشراء قمح في مناقصة يمولها البنك الدولي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم السبت عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي، تحت القرض رقم "‭9399-EG‬" بالسداد عند الإطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.

‭و‬يكون الشحن خلال الفترة من أول أبريل/ نيسان و15 من الشهر نفسه من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.

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وقالت الهيئة إنه يتعين تقديم العروض مباشرة للهيئة في مظروفين في موعد غايته الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير/شباط 2023 مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي طبقا للموضح بكراسة الشروط.

وفي سياق آخر، أوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتوريد بين الأول من أبريل/ نيسان و20 من الشهر نفسه.

وأضافت أنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض الأسعار بخطابات ائتمان مدتها 180 يوما وعند الإطلاع.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 23 فبراير/ شباط.