هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم السبت، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتوريد بين الأول من أبريل/نيسان و20 من الشهر نفسه.

وأضافت أنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض الأسعار بخطابات ائتمان مدتها 180 يوما وعند الاطلاع.

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والموعد النهائي لتقديم العروض هو 23 فبراير/شباط.