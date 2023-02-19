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اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية

للتوريد خلال 1 – 20 أبريل

القاهرة – رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم السبت، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتوريد بين الأول من أبريل/نيسان و20 من الشهر نفسه.

وأضافت أنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض الأسعار بخطابات ائتمان مدتها 180 يوما وعند الاطلاع.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 23 فبراير/شباط.

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