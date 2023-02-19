اقتصاد مصر
هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية
للتوريد خلال 1 – 20 أبريل
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم السبت، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتوريد بين الأول من أبريل/نيسان و20 من الشهر نفسه.
وأضافت أنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض الأسعار بخطابات ائتمان مدتها 180 يوما وعند الاطلاع.
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والموعد النهائي لتقديم العروض هو 23 فبراير/شباط.
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