مصر تطرح سعرا استرشاديا أوليا في نطاق 11.625% لصكوك دولارية

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر طرحت سعرا استرشاديا أوليا في نطاق 11.625%، لصكوك مقومة بالدولار لأجل ثلاث سنوات.

وقالت الوثيقة إن الصكوك ستكون بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

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وكشفت وثيقة عن الصفقة يوم الجمعة أن المديرين المشتركين للصفقة ومديري الاكتتاب هم بنك أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.

وسيساعد الإصدار الناجح للصكوك مصر على سداد سندات دولية لأجل 5 سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار ومستحقة في 21 فبراير/شباط.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.

وتسعى مصر لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال إصدار صكوك دولارية، وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد.

وتستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر. سيتم قيد الصكوك في بورصة لندن، وأنه تم الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات إلى أنه قد يتم تغطية الإصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.