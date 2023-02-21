"الصناعة" السعودية: 79 ترخيصا جديدا في ديسمبر باستثمارات 2.3 مليار ريال

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنّ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى ديسمبر 2022 بلغ 1.428 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10.518 مصنعاً.

وأضافت أن شهر ديسمبر 2022، شهد إصدار 79 ترخيصا صناعيا جديدا، بحجم استثمارات بلغ 2.3 مليار ريال.

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وأفادت النشرة بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 2.272 رخصة منها: 1.383 رخصة محجر مواد بناء، و635 رخصة كشف، و178 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و43 رخصة استطلاع، و33 رخصة فائض خامات معدنية.

وبيّنت النشرة أن عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة منذ يناير 2022 وحتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ 964 رخصة، باستثمارات بلغت 32.036 مليار ريال، بينما بدأ 1.023 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 28.79 مليار ريال، وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 51.723 فرصة وظيفية.