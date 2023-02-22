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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد الأردن

الأردن يشتري 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

بلغ سعر الشراء 295 دولاراً للطن شاملاً الشحن

دبي - العربية.نت
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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت اليوم الأربعاء.

واشترى الأردن علف الشعير مقابل 295 دولارا للطن شاملا الشحن، على أن يتم التوريد في النصف الثاني من يوليو/تموز. ويُعتقد أن البائع هو شركة أجرو تشيرنوجي، وفق رويترز.

وفي مطلع فبراير الجاري، قال متعاملون أوروبيون، إن مشتري الحبوب في الأردن طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ اختيارية.

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والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو السابع من فبراير/شباط.

وتطلب المناقصة الجديدة الشحن في سلسلة من الشحنات الممكنة ‎بواقع 50 ألفا إلى 60 ألف طن ‏للشحنة الواحدة.

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