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مصرف لبنان المركزي (أرشيفية من فرانس برس)
مصرف لبنان المركزي (أرشيفية من فرانس برس)
مصرف لبنان

المركزي اللبناني يمدد السماح بشراء كميات غير محدودة من الدولار لنهاية مارس

أكد أن الشراء على منصة "صيرفة"

بيروت - رويترز
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قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيمدد حتى نهاية مارس/آذار، العمل بقرار يسمح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولار الأميركي على منصة صيرفة التابعة للبنك.

جدير بالذكر أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ذكر أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز.

وقال إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

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وأضاف "ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي، الله كريم".

وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل".

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.

وقال "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".

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