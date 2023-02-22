الوزراء المصري: تلقينا طلبات من مستثمرين أجانب ومحليين لشراء حصص في الطروحات الحكومية

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إننا تلقينا طلبات من مستثمرين أجانب ومحليين لشراء حصص في الطروحات الحكومية.

وأضاف مدبولي في تصريحات تلفزيونية، أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها سواء كانت قروضا أو فوائد بالتنسيق مع البنك المركزي.

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وكشف عن نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 94% على أساس سنوي.

وأوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام المالي الجاري سجل 3.3 مليار دولار.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 34 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2022 وحتى يناير 2023، على الرغم من زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.

ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.

ويهدف الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة في إطار توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة.

وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتشمل الشركات المطروحة 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفاً، كما سيتم طرح 3 بنوك، هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي.

وسيتم طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة "صافي" لتعبئة المياه المملوكتين للقوات المسلحة.

ومن المقرر الانتهاء بالكامل من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر.

ويشمل الطرح قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، إضافة إلى طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.