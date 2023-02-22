اقتصاد مصر
مصر تشتري 50 ألف طن من الأرز الأبيض المستورد في ممارسة
لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الثلاثاء إنها اشترت 50 ألف طن من الأرز الأبيض في ممارسة.
كانت الهيئة قد قالت في الرابع من فبراير/شباط إنها تسعى للحصول على 25 ألف طن على الأقل، زائد أو ناقص 10% حسب رغبة المشتري، من الأرز الأبيض في ممارسة لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
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