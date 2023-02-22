مصر تشتري 50 ألف طن من الأرز الأبيض المستورد في ممارسة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الثلاثاء إنها اشترت 50 ألف طن من الأرز الأبيض في ممارسة.

كانت الهيئة قد قالت في الرابع من فبراير/شباط إنها تسعى للحصول على 25 ألف طن على الأقل، زائد أو ناقص 10% حسب رغبة المشتري، من الأرز الأبيض في ممارسة لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.