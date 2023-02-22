اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرز
محصول الأرز
اقتصاد مصر

مصر تشتري 50 ألف طن من الأرز الأبيض المستورد في ممارسة

لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية

القاهرة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الثلاثاء إنها اشترت 50 ألف طن من الأرز الأبيض في ممارسة.

كانت الهيئة قد قالت في الرابع من فبراير/شباط إنها تسعى للحصول على 25 ألف طن على الأقل، زائد أو ناقص 10% حسب رغبة المشتري، من الأرز الأبيض في ممارسة لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما دلالة استخدام الغنوشي كلمة الطاغوت؟.. قاضي التحقيق يواجهه باتهام جديد ما دلالة استخدام الغنوشي كلمة الطاغوت؟.. قاضي التحقيق يواجهه باتهام جديد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط