اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدوحة (iStock)
الدوحة (iStock)
اقتصاد قطر

ميزانية قطر تحقق فائضاً بـ 89 مليار ريال في 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الوكالة الرسمية القطرية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة المالية إن ميزانية قطر للعام 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (24.34 مليار دولار).

جدير بالذكر أن ميزانية قطر للربع الثالث من العام 2022 تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في أكتوبر، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ 4.3% في النصف الأول من 2022.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس في تحقيق فائض بالميزانية بلغ 47.3 مليار ريال في نفس الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن الولايات المتحدة تعتزم إعادة 77 قطعة أثرية منهوبة من اليمن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط