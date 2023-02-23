ميزانية قطر تحقق فائضاً بـ 89 مليار ريال في 2022

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قالت الوكالة الرسمية القطرية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة المالية إن ميزانية قطر للعام 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (24.34 مليار دولار).
جدير بالذكر أن ميزانية قطر للربع الثالث من العام 2022 تشير إلى تحقيق فائض قدره 30 مليار ريال.
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وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في أكتوبر، إن المؤشرات الأولية تكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بـ 4.3% في النصف الأول من 2022.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة انعكس في تحقيق فائض بالميزانية بلغ 47.3 مليار ريال في نفس الفترة.
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