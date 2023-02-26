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اقتصاد إيران

الريال الإيراني ينخفض إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

إلى 600 ألف ريال مقابل الدولار

دبي - العربية.نت
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انخفضت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار يوم الأحد، مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد شهرها الخامس. كما أضر انهيار المفاوضات لاستعادة اتفاق طهران النووي بقيمة الريال الإيراني.

تبادل المتعاملون في طهران الريال عند حوالي 600 ألف ريال للدولار، بعد أن تراجعت العملة إلى أكثر من 500 ألف ريال مقابل الدولار الواحد يوم الأربعاء.

تم تداول العملة الإيرانية عند مستوى 32 ألف ريال للدولار في وقت الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسفر عن رفع العقوبات الدولية عن طهران مقابل فرض قيود شديدة على البرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

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وتشكل الاضطرابات أحد أكبر التحديات للنظام الحاكم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والتي كان يتم تداول سعر العملة وقتها عند 100 ريال للدولار.

وقال مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي، إن معدل التضخم بلغ 53.4 في يناير. وكان 41.4 في يناير 2021.

تشهد إيران احتجاجات على مستوى البلاد منذ سبتمبر، حيث اندلعت التظاهرات عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما) في حجز "شرطة الأخلاق" بالبلاد. وكان تم احتجازها بالقوة بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد.

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