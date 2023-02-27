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قمح مصر
حصاد حقل للقمح (صورة من رويترز)
اقتصاد مصر

وزير التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.6 شهر

القاهرة تسعى لتأمين احتياجاتها من القمح

دبي - العربية.نت
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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الاثنين، إن احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة 4.6 شهر واحتياطي مصر من الزيت يكفي 5.1 شهر، وفق رويترز.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي، تحت القرض رقم "‭9399-EG‬" بالسداد عند الاطلاع لكمية 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن +/-5% بناء على رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شاملا تكلفة الشحن.

‭و‬يكون الشحن خلال الفترة من أول أبريل/ نيسان و15 من الشهر نفسه من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة شروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية.

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