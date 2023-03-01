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اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تحويل برنامج "شريك" إلى مركز

يهدف "شريك" إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

ويهدف مركز "شريك" إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، كما يدعم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز المحتوى المحلي.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد دشن برنامج "شريك" في 30 مارس 2021، ضمن جهود تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.

ومن المخطط له أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل للسعوديين والسعوديات في شتى القطاعات في المملكة.

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