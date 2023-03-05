نجاح تعويم سفينة جنحت في الممر الملاحي لقناة السويس
سفينة الحاويات جنحت أثناء رحلتها القادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال
أعلنت هيئة قناة السويس عن نجاح تعويم سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" واستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى.
وفي بيان سابق، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.
وأوضح رئيس الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا والقاطرات "مساعد 1" و"مساعد 2" والقاطرة "مساعد 5".
ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.
وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
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