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A general view shows the city of Amman, Jordan taken on February 20, 2015. (File photo: Reuters)
جانب من مدينة عمان الأردنية (رويترز)
اقتصاد الأردن

الأردن يفاوض بنكين دوليين لاقتراض 600 مليون دولار

الأردن يسعى لتمويل برنامج يدعم استثمارات شاملة ومراعية للمناخ

دبي - العربية.نت
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ذكر تلفزيون المملكة الأردني اليوم الاثنين أن وزارة التخطيط تتفاوض مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لاقتراض 600 مليون دولار لتمويل برنامج يدعم استثمارات شاملة ومراعية للمناخ تساعد الأردن في تسريع تعافيه.

ووفق وثيقة اطلع عليها تلفزيون المملكة، فإن المفاوضات "لا تزال قيد الدراسة والبحث"، حيث من المقرر أن يجتمع مجلس مديري البنك الدولي في أبريل/نيسان المقبل للموافقة على برنامج إضافي لتقديم 400 مليون دولار.

فيما تجري مفاوضات مع البنك الآسيوي للموافقة على تقديم 200 مليون دولار، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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