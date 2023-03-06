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الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية تركيا
رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ومحافظ المركزي التركي
اقتصاد

السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية مع المركزي التركي

دبي - العربية.نت
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وقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب اليوم الاثنين، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.

وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو، نقلاً عن بيان.

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كانت المملكة قد قدمت مساعدات وأطلقت جسراً جوياً لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، ووقعت عقود مشاريع لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال سعودي (48.8 مليون دولار).

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