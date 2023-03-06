اقتصاد
السعودية تودع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي
الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية مع المركزي التركي
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب اليوم الاثنين، في الجمهورية التركية، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي.
وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مادة اعلانية
ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو، نقلاً عن بيان.
كانت المملكة قد قدمت مساعدات وأطلقت جسراً جوياً لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا، ووقعت عقود مشاريع لصالح متضرري زلزال تركيا وسوريا بأكثر من 183 مليون ريال سعودي (48.8 مليون دولار).
اقرأ أيضاً
-
"ماجد الفطيم" للعربية: لا خطط للطرح حالياً وسنعلن عن مشاريع عقارية جديدةالرئيس التنفيذي: القطاع العقاري يستحوذ على 75% من الربحية في 2022 قصص اقتصادية
-
"جي42" في أبوظبي تعتزم طرح وحدتها "بريسايت" لجمع 495 مليون دولارطرح 32% من "بريسايت" المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة بسوق أبوظبي أسواق المال
-
روسيا تعتزم تخفيف إجراءات التأشيرات مع 6 دول بينها بلد عربيموسكو تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس مع 11 دولة سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية